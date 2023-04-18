مشلب للـLBCI: دورية الإنتخاب مبدأ دستوري لا يمكن مخالفته

مشلب للـLBCI: دورية الإنتخاب مبدأ دستوري لا يمكن مخالفته

أوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنه "لا يحق لي أن أعطي رأيًا مسبقًا عما إذا كانت جلسة مجلس النواب اليوم كهيئة ناخبة أو كجلسة تشريعية لأن الموضوع محط خلاف وهناك إجتهادات من الفقهاء في هذا المجال."



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن دورية الإنتخاب مبدأ دستوري لا يمكن مخالفته إلا في ظروف إستثنائية أو طارئة.



ولفت إلى أن المجلس الدستوري السابق قال إنه لا يحق تمديد مهلة المجالس البلدية وترك تحديد الولاية أو الوكالة للحكومة بل للمجلس النيابي.



وأكد أن قرارات المجلس الدستوري ملزمة لكل السلطات بما فيها مجلس النواب.







