آلان عون للـLBCI: نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات

أعلن النائب آلان عون انه يريد أن يمنع حصول اي فراغ في المجالس البلدية والاختيارية، قائلًا "نحن نتحمّل مسؤوليتنا ضد الفراغ وليس ضد الانتخابات".



واضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI "قرار الحكومة بعدم اجراء الانتخابات نحن غير معنيين به، وعندما تتمكن الحكومة من اجراء هذه الانتخابات سنقف معها بالطبع".