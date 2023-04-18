يعقوبيان للـLBCI: من أبعاد مخالفة الدستور هي جلسة اليوم

اعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان "من أبعاد مخالفة الدستور هي جلسة اليوم، وما من شيء اسمه "تشريع الضرورة"".



وقالت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI "قبل ظهر اليوم جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات، وبعد الظهر جلسة لتأمين الأموال لهذه الانتخابات انها "مهزلة"".



واضافت يعقوبيان "الإهتراء هو ما يقومون به اليوم بهذا الشكل وضرب الدستور والإنتخابات تسير بحسب الحكومة".



وتابعت "في كل مرّة سيُحشرون بالزاوية، سيستخدمون الورقة الوحيدة المتبقية بيدهم وهي الطائفية والمذهبية".