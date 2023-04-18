أوجيرو: عطل طرأ على سنترال البترون

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال البترون



أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن عطلًا طرأ على سنترال البترون بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل الفرق على تصليح العطل.