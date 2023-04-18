حجار: الإستنسابيّة في تطبيق سعر الصرف على متأخرات رواتب موظفي وزارة الشؤون غير مقبول

غرّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار قائلاً "إن الإستنسابيّة في تطبيق سعر الصرف على متأخرات رواتب موظفي وزارة الشؤون الإجتماعيّة هو أمر غير مقبول!



لذا، أرسلت كتاباً لمصرف لبنان بتاريخ 11 نيسان مطالباً بشمول كافة العاملين في الوزارة بسعر صيرفة المطبّق على موظفي القطاع العام. كما تواصلت مع وزير المالية لإبلاغه بمحتوى الكتاب متمنياً عليه دعم هذا المطلب ومتابعة تنفيذه."