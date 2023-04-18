مجلس النواب يمدّد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدّة سنة..اليكم تفاصيل الجلسة

أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا إنتخابات.وخلال الجلسة حصل سجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أسامة سعد، بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيين، ورد ميقاتي باتهام النواب بالكذب على اللبنانيين وعلا الصراخ بين الإثنين وطلب سعد سحب إقتراحي قانون التمديد للبلديات، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الإنتخابات بدلًا من أن تتلطى خلف المجلس.وعندما اقترح النائب هادي ابو الحسن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لـ4 أشهر، وتخوّف من الطعن، أجابه الرئيس نبيه بري بالقول :"التمديد تقني".