الجميل: كل الحجج ساقطة

الجميل: كل الحجج ساقطة



غرد النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر": "المؤسف أن لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للإنتخابات ورصد الأموال لإجرائها منذ أشهر. أما لمن أمن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية نقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمنتوا الإعتمادات لإجراء الإنتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة".

