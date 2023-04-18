مولوي من النافعة: الوضع يتحسن وسنشهد مكافحة جدية للفساد

مولوي من النافعة: الوضع يتحسن وسنشهد مكافحة جدية للفساد



تفقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في التاسعة والنصف من صباح اليوم مركز هيئة إدارة السير والمركبات والآليات "النافعة" في الدكوانة، واطلع على حسن سير العمل بعد أسبوع على إعادة فتحها.



وأكد مولوي بعد جولته أنه "سنشهد مكافحة جدية للفساد مع كوكبة من الضباط والرتباء من قوى الأمن الداخلي لخدمة المواطنين والإدارة السليمة".



وقال: "إستمعنا لشكاوى المواطنين وهم على حق لكن الوضع يتحسن تدريجيًا وكما قمنا بخطوات لتبسيط المعاملات سنتابع الخطوات التي ندرسها جيدًا وسترون قريبًا خطوات مختصرة".



وأشار إلى أننا "نعمل على إدارة على قدر طموحات المواطنين، وكما كنا إلى جانب القضاء لمكافحة الفساد، نحن اليوم مع القضاء يدًا بيد لمكافحة الفساد ولتكون لدينا إدارة سليمة فهي الحجر الأساس في بناء الدولة التي نطمح لها".



وأوضح أن "ملف التوقيفات عند القضاء والهيئة الإتهامية هي المخولة البت به والقضاة بمنأى عن كل الضغوط".



ولفت إلى أنه "خففنا من المعاملات ومددنا صلاحيات دفاتر السوق، وفي الوزارة هناك خلية تدرس باستمرار كل الخطوات لمساعدة المواطنين وتخفيف عنهم صعوبة الإنتظار".



وبالنسبة للإنتخابات البلدية، قال: "إن موقفنا واضح بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية والإختيارية وأؤكد التمسك بمواقفي السابقة".