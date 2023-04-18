مولوي: نؤكّد مجدّداً جهوزيتنا لإجراء الانتخابات البلدية متى أقر لها التمويل

مولوي: نؤكّد مجدّداً جهوزيتنا لإجراء الانتخابات البلدية متى أقر لها التمويل



أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مجدداً جهوزية الوزارة الإدارية لإجراء الانتخابات البلدية متى أقر لها التمويل.



صدر عن مكتبه البيان التالي: "إزاء المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوّبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية،

تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجدداً على كلام الوزير بسام مولوي الواضح "في الخارج كما في الداخل" عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل.



وتسأل أليس من الواضح أن الارادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمّنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟

وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنّب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها".