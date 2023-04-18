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انهيار جزئي في سقف مبنى البربير بسوق صيدا ولا إصابات
أخبار لبنان
2023-04-18 | 08:09
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انهيار جزئي في سقف مبنى البربير بسوق صيدا ولا إصابات
انهيار جزئي في سقف مبنى البربير ...
انهار جزء من سقف ممر في الطابق الرابع من مبنى البربير رقم 2 الكائن في اول السوق التجاري في مدينة صيدا، ظهر اليوم، وارتطمت كتلة من السقف أرضا محدثة دويا كبيرا ارعب أصحاب المكاتب المشغولة في الطابق، ومنها مكاتب مختلفة وإعلامية ومختبر للأسنان، وحالت العناية الالهية دون وقوع إصابات.
ولوحظ أن السقف فيه تشققات كبيرة تنذر بخطر انهيار كتل أخرى إذا لم يتم تدارك الأمر.
وناشد أصحاب المكاتب المشغولة في الطابق مالكي المبنى من آل البربير، المباشرة السريعة بمعالجة التشققات تلافيا لأي خطر يهدد سلامتهم وقاصديهم.
إشارة إلى أن هذا الإنهيار في سقف الممر بالطابق الرابع ليس الأول، فقد حصل انهيار مماثل قبل عدة سنوات.
أخبار لبنان
انهيار جزئي
سقف
مبنى البربير
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