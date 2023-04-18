ميقاتي: يمكننا الآن أخذ وقتنا بالنقاش لتأمين الاموال لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنهم كحكومة معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال يوسف الخليل بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات، ولكن بعد ما حصل في المجلس النيابي، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة.



وتمنى ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، من وزير الداخلية بسام مولوي أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها.



وتطرق رئيس حكومة تصيف الاعمال الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال: "نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانت المتوافرة في الخزينة، معبّرت عن تفهم الحكومة لصرخات لتي يطلقها المتظاهرون وأكد أنهم لن يدّخروا جهدا في متابعتها.