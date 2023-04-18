مخزومي: تمديد انتخابات البلديات سنة قرار غير دستوري

ما حصل في مجلس النواب من تمديد تقني لمدة سنة للبلديات قرار غير دستوري وغير ديمقراطي وفيه مخالفة واضحة لعدة أسباب أهمها أنه لا يمكن حضور جلسة تشريعية إذ أن المجلس هيئة انتخابية. كما أن إقرار التعديلات المقدمة على قانون الشراء العام وتشويهه هو جريمة جديدة تضاف لسجل الطبقة الحاكمة — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 18, 2023

غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه عبر تويتر قائلاً: "ما حصل في مجلس النواب من تمديد تقني لمدة سنة للبلديات قرار غير دستوري وغير ديمقراطي، وفيه مخالفة واضحة لأسباب عدة، أهمها أنه لا يمكن حضور جلسة تشريعية إذ أن المجلس هيئة انتخابية".ورأى أن :إقرار التعديلات المقدمة على قانون الشراء العام وتشويهه هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الطبقة الحاكمة".