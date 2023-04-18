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إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت.. شيا: نقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف
أخبار لبنان
2023-04-18 | 10:28
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إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت.. شيا: نقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف
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إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت.. شيا: نقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف
إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت في 18 نيسان 1983..
أكّدت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أنّها تقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف والتفاني من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لجميع اللبنانيين والأميركيين، وهو الذي أملت أن يحيط بنا في لحظات أليمة.
وأحيت السفارة الأميركية في بيروت، اليوم، الذكرى الأربعين لتفجير مبنى السفارة الأميركية في بيروت في 18 نيسان 1983، حيث هاجم انتحاري السفارة، ما أسفر عن مقتل 63 شخصًا، من بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأميركيًا.
وقالت شيا: "أود أن أعبر عن تقديري لأهالي زملائنا الذين سقطوا والذين انضموا الينا اليوم، كما فعلوا ذلك مرات عديدة من قبل. يشرفنا أنكم حافظتم على اتصالكم بنا. أنتم حقاً أعضاء مميزون جدًا في مجتمعنا وعائلتنا.وإلى طاقم موظفينا اللبنانيين، أنتم أيضًا عائلة السفارة بالطبع. شكرا لكم على عملكم إلى جانبنا، وبشكل خاص في الأوقات الأكثر تحديًا كما تلك التي نٌحييها اليوم".
وأضافت: "لقد خدمنا معا في الأوقات الصعبة، وخلال الظروف المليئة بالتحديات التي يواجهها لبنان اليوم. لقد كنا دائمًا، ولا نزال، في هذا معًا".
وأشارت شيا إلى أن "أولئك الذين اتخذوا قرارًا باغتيال زملائنا بعنف وإصابة أسرة سفارتنا قد قللوا من شأننا. لم يفهموا أن الروابط التي نتشاركها جميعًا تبقى قوية على الرغم من الخوف والترهيب الذي قد يحاولون غرسه. دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر تجاه هذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا، فشل حزب الله. لا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعًا في العمل معًا، والاعتناء ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني. إن الشعبين الأميركي واللبناني يتمتعان بالقوة والإرادة لمواصلة التقدم نحو مستقبل أفضل أكثر إشراقًا وسلامًا."
وقد انضمت عائلات الضحايا إلى السفيرة شيا ونائب رئيس البعثة مايكلز، وعائلة السفارة من أجل تكريم الرجال والنساء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم والإعراب عن تقديرهم، وتقديم الاحترام لعائلاتهم وأحبائهم.
قامت السفيرة شيا بوضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري في السفارة الأميركية المكلل بعبارة "جاءوا بسلام" ، كما وضع نائب رئيس البعثة مايكلز إكليلًا من الزهر في الموقع الأصلي للسفارة في عين المريسة في بيروت. هذا وقد قام أفراد من عائلة السفارة بتلاوة إسم كل ضحية، وتذكروا خدماتهم وكرّموا تضحياتهم.
أخبار لبنان
السفارة الأميركية
بيروت
دوروثي شيا
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