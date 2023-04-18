إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت.. شيا: نقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف

إحياء الذكرى الأربعين لتفجير السفارة الأميركية في بيروت في 18 نيسان 1983..



أكّدت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أنّها تقف مع لبنان في تشارك التاريخ والهدف والتفاني من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لجميع اللبنانيين والأميركيين، وهو الذي أملت أن يحيط بنا في لحظات أليمة.

وأحيت السفارة الأميركية في بيروت، اليوم، الذكرى الأربعين لتفجير مبنى السفارة الأميركية في بيروت في 18 نيسان 1983، حيث هاجم انتحاري السفارة، ما أسفر عن مقتل 63 شخصًا، من بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأميركيًا.



وقالت شيا: "أود أن أعبر عن تقديري لأهالي زملائنا الذين سقطوا والذين انضموا الينا اليوم، كما فعلوا ذلك مرات عديدة من قبل. يشرفنا أنكم حافظتم على اتصالكم بنا. أنتم حقاً أعضاء مميزون جدًا في مجتمعنا وعائلتنا.وإلى طاقم موظفينا اللبنانيين، أنتم أيضًا عائلة السفارة بالطبع. شكرا لكم على عملكم إلى جانبنا، وبشكل خاص في الأوقات الأكثر تحديًا كما تلك التي نٌحييها اليوم".



وأضافت: "لقد خدمنا معا في الأوقات الصعبة، وخلال الظروف المليئة بالتحديات التي يواجهها لبنان اليوم. لقد كنا دائمًا، ولا نزال، في هذا معًا".