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تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى

أخبار لبنان
2023-04-18 | 10:27
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تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى
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تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى

إليكم جدول المواعيد

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي  تحديد مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الأولى وفاقاً للجداول الآتية المرفقة في اعلى الخبر.

**للاطلاع على جدول الامتحانات إضغط هنا

أخبار لبنان

إمتحانات الكولوكيوم

وزارة التربية

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