الخارجية الأميركية: واشنطن تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى سبعة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال إبراهيم عقيل القيادي في جماعة حزب الله اللبنانية أو إدانته، بحسب وزارة الخارجية الاميركية.



وقالت الوزارة في بيان: "عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، يعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكري لحزب الله".



وجاء الإعلان عن تقديم هذه المكافاة " بمناسبة الذكرى الأربعين لتفجير حزب الله للسفارة الأمريكية في بيروت".