إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، انه تمت الموافقة على استمرار منح وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.



وعن الإنتخابات البلدية، لفت إلى أن وزير الداخلية بسام مولوي سيقدم تصوره في الجلسة المقبلة لمواعيد جديدة للانتخابات البلدية.



وأشار الى أن مجلس الوزراء بحث في موضوع "ليبان بوست" وقرر إما إجراء مناقصة جديدة أو أن تستلم الدولة هذا القطاع ووزير الاتصالات جوني القرم سيتولى متابعة الموضوع.



وأعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من جهته أنه سيعمل على رفع بدل النقل للقطاع الخاص من 250 ألف ليرة لبنانية ليُصبح 450 ألفاً على غرار القطاع العام.



وأشار الى أنه تمت مضاعفة المنح التعليمية 3 مرات، كما تمت زيادة التعويضات العائلية أيضا.

وقرّر مجلس الوزراء تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة.



وأقرّ المجلس زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور ١٤ يوما في الشهر.



وتمت الموافقة على تعديل بدل النقل الموقت الى القطاع العام بحيث يصبح 450 الف ليرة لبنانية يوميا على ألا يتعدى الحضور 18 يوما شهريا.



وبالنسبة إلى القطاع الخاص فتم تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسوم لفرع التعويضات العائلية 3,425,000 ليرة لبنانية.



وتم تحديد الحد الأدنى لأجور المستخدمين 9 ملايين للأجر الشهري، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000 والنقل اليومي 250,000 للقطاع الخاص".