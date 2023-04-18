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إصابة 4 اشخاص بحادث سير عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير
أخبار لبنان
2023-04-18 | 14:13
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إصابة 4 اشخاص بحادث سير عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير
4 اشخاص أصيبوا بحادث سير عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير
اصيب 4 اشخاص في حادث سير وقع ظهر اليوم عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير.
وفي التفاصيل ان سيارة "رابيد - كانغو" يقودها السوري وايس عبد الفتاح بركات (22 عاما) ومعه اقاربه صلاح الدين محمد بركات (18 عاما) ولؤي محمد حمادة (25 عاما) اصطدمت بسيارة بيك اب مخصصة لنقل المواد التموينية تعود الى احد الشركات الخاصة ويقودها السوري حسن العبد الدين عبدالله.
وتم نقل الجرحى من ركاب السيارتين بواسطة الصليب الاحمر واسعاف النبطية الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث وصفت حالتهم بالمستقرة باستثناء السائق وايس بركات الذي ادخل الى العناية الفائقة.
وتسبب الحادث بازدحام سير خانق في المحلة، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بملابساته.
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