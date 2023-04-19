ضبط ١١٧ كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم في المصيلح

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ١١٧ كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة في احدى الملاحم في منطقة المصيلح بمؤازرة جهاز الأمن العام.



وقد تم أخذ اشارة النيابة العامة في الجنوب باقفال الملحمة بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها.