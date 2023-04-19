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ديوان المحاسبة يصدر قراره حول موضوع صفقة انشاء المبنى الجديد في مطار بيروت

أخبار لبنان
2023-04-19 | 06:04
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ديوان المحاسبة يصدر قراره حول موضوع صفقة انشاء المبنى الجديد في مطار بيروت
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ديوان المحاسبة يصدر قراره حول موضوع صفقة انشاء المبنى الجديد في مطار بيروت

ديوان المحاسبة يصدر قراره حول موضوع صفقة انشاء المبنى الجديد في مطار بيروت

بعد الجدل والاخذ والرد في ملف تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي من دون مزايدة او مناقصة، وتحويل الملف الى ديوان المحاسبة بطلب من رئيس الحكومة، صدر الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة. 

وقد اعتبر القرار أن الاتفاقية تشكل إمتيازا لمرفق عام ويقتضي منحه بموجب قانون وفق المادة 89 من الدستور، وإن عدم إحترام هذا المبدأ يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا. 

**يمكنكم الاطلاع على الرأي كاملاً، في الصورة المرفقة أدناه
 
 
 
 

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