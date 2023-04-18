مكاري: لتمكين الصحافة الاستقصائية من أن تلعب دورها وللإعلام دور رقابي على السلطات العامة

شدد وزير الاعلام زياد مكاري أن على ضرورة أن تمارس وسائل الإعلام دورها الرقابي تجاه البلديات وأدائها وأن تظهر إخفاقها للمواطن لأن البلديات جزء مهم من حياتنا على مدى ست سنوات.وعرض مكاري مبادئ التغطية الاعلامية المهنية وفق المراحل الثلاث للانتخابات ما قبل وأثناء وما بعد، إذ أعتبر أن دور الإعلام في مواكبة الإنتخابات البلدية ليس مرتبطا فقط بيوم الانتخابات، وإنما يبدأ قبل الإنتخابات للتشجيع على المشاركة، لتثقيف الناس حول قانون الإنتخاب وشرح أهمية المجالس البلدية. والأهم أن يلعب الإعلام دوراً في تشجيع مشاركة المرأة إقتراعاً وترشيحاً، فمشاركة المرأة سياسياً وإدارياً وبلدياً يحسّن جودة العمل.وتابع مكاري خلال ندوة نظمتها مؤسسة مهارات حول "تغطية وسائل الإعلام لعملية الانتخابات البلدية وسط أزمة نظام ومؤسسات معطلة: أي دور وأية مسؤولية؟ ": "مع العلم أن وسائل الإعلام اللبنانية لها أجندتها السياسية الخاصة، ويجب تغطية الانتخابات بتجرد وإعطاء الناخب والرأي العام الخيار ليس بناء على توجيهات سياسية أو طائفية".أما في موضوع تغطية يوم الانتخابات، شدد على أهمية حق الوصول للمعلومات وضرورة إيجاد آليات لتنظيم الظهور الإعلامي للمرشحين لاسيما في ظل وجود آليات معقدة في قانون الانتخابات النيابية. وقال "أنا أشجع أن تقوم وسائل الإعلام بالإضاءة على الممارسات غير الديموقراطية، العنف، الرشوة والتهديدات. وأشجع من ناحية ثانية الصحافة الاستقصائية لإظهار الأمور بالأرقام لكن المحزن أن القضاء لا يتحرك وهذا أمر مرفوض لا يساهم في بناء الدولة".ودعا مكاري الى عدم الإستهتار بدور وسائل الإعلام وأنه منفتح على كافة الإقتراحات والمجموعات والأفراد بما يصب في المصلحة الوطنية.وجمعت الندوة صحافيين وأكاديميين ومجتمع مدني وخبراء بالشأن الانتخابي، وأتت في إطار مشروع "تعزيز حرية التعبير والإعلام في لبنان" بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع "المفكرة القانونية" و"مركز الصحافة والأبحاث الأوروبي"، وتم رفعفي نهاية الندوة.