مولوي بعد لقائه عودة: نصرّ على اجراء الانتخابات البلدية

بحثت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا مع متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في الاوضاع العامة.ومن دار مطرانية بيروت للروم الارثوذكس، اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان وزارته مصرّة على اجراء الانتخابات البلدية لأن الوكالة التي اعطيت للبلديات والمخاتير من قبل اللبنانيين ستنتهي وقال إن الوزارة وفور تأمين التمويل ستدعو الى اجراء هذه الانتخابات.