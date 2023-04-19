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وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
أخبار لبنان
2023-04-19 | 06:31
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وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
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وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات بحضور المعنيين في القطاع، وذلك خلال لقاء إعلامي في وزارة الطاقة.
وقـــــال فياض: "اليوم دعيتكم كي نشهد سوياً على إطلاق التطبيق الالكتروني لتسعيرة المحروقات التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه والتي تشمل أسعار البنزين ٩٥ أوكتان والبنزين ٩٨ أوكتان والمازوت والغاز المنزلي"، لافتاً الى أن هذه الخطوة هي مرحلة جديدة ومتقدمة من مسيرة قطاع المحروقات التي بدأناها في الوزارة منذ تولي الحكومة مهامها في أيلول ٢٠٢١.
وأكد أن الدعم غير المباشر الذي كان يطال قطاع المحروقات في لبنان عبر تثبيت سعر الدولار على ١٥٠٠ ليرة كبّد الخزينة مبالغ سنويّة هائلة من دون أن يستهدف بالضرورة الفقراء وذوي الدخل المحدود فقط وبعد أن انهار سعر صرف الليرة أصبح دعم المحروقات لإبقائه دون السقوف المرتفعة مكلفاً جداً ويفرغ البلاد من العملة الصعبة.
وأعلن أنه "أمام هذا الواقع بدأنا في الوزارة بعملية رفع تدريجي للدعم على دولار المحروقات حتى وصلنا لإزالته بالكامل هذا الدعم بالكامل وأصبحت الأسعار مرتبطة مباشرةً بسعر النفط العالمي من جهة وبسعر دولار السوق من جهة أخرى".
وأوضح أن هذه الاجراءات وفّرت من استنزاف احتياطي مصرف لبنان أكتر من 3٠٠ مليون دولار شهريًا وألغت الطوابير أمام محطات المحروقات والتي لطالما شكلت مشكلة كبيرة، مشيراً الى أن التقلبات الكبيرة اللي شهدها سوق القطع وارتفاع سعر صرف الدولار أو انخفاضه آلاف الليرات في اليوم الواحد كان له تأثيرات سلبية كبيرة على الشركات والموزعين والمحطات حينًا وعلى المواطن أحياناً كثيرة مما دفع بنا الى إصدار التسعيرة عدة مرات في الأسبوع بدايةً ثم عدة مرات في اليوم حالياً.
كما أكد أن هذا الامر أدّى بنا، بعد التشاور مع المعنيين في القطاع وبعد أخد رأي الجهات الرقابية في الدولة كمجلس شورى الدولة وغيرها، الى اتخاذ قرار بإعداد تطبيق الكتروني سهل وشفاف ويمكن أن يكون بمتناول الجميع، مما يبسّط إجراءات التسعير على الإدارة عن طريق التجاوب السريع مع تقلبات السوق من جهة، ويساعد الشركات والموزعين والمحطات على المحافظة على هامش ربحهم القانوني من جهة ثانية، والأهم أنه يمكّن المواطن من الإطلاع على الأسعار مباشرةً ويسهل له أموره ويمكنه أيضاً من معرفة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الواردة بالتطبيق أو من عدمه وبمساعدة بعض الأصدقاء والمعنيين بالقطاع تمكنا من الوصول الى إنشاء هذا التطبيق.
وشكر فياض الدعم الذي قدمته مجاناً شركة البرمجة (Profit isle) التي تعمل بين الولايات المتحدة الاميركية ولبنان وقد قامت على عاتقها بمساعدتنا في اعداد هذا التطبيق.
وقال: "نطلق سوياً "تطبيقًا إلكترونيًا" لم يكلّف الدولة دولاراً واحداً، علّه يساعد المواطنين وأصحاب المصالح ويمكّننا من ادارة السوق بشكل عادل للجميع ويكون خطوة نحو الحكومة الالكترونية التي نطمح جميعًا للوصول اليها تسهيلاً لأشغال ومصالح الناس وحفاظاً على مبدأ الشفافية الذي حكم عملنا منذ تولينا شؤون وشجون هذه الوزارة".
وأضاف: "نؤكد مرة جديد التزامنا بوزارة الطاقة والمياه بمبدأ الشفافية المطلقة إن على صعيد الإنفتاح والتعاون الكلي مع القضاء أو على صعيد إطلاع وإشراك الرأي العام في كل ما يتعلق بكيفية إصدار التسعيرات إن للمولدات الخاصة عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو كما اليوم بتسعيرة المحروقات عبر التطبيق الالكتروني: Lebanese Fuel Pricing".
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