الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

أخبار لبنان
2023-04-19 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات بحضور المعنيين في القطاع، وذلك خلال لقاء إعلامي في وزارة الطاقة.

وقـــــال فياض: "اليوم دعيتكم كي نشهد سوياً على إطلاق التطبيق الالكتروني لتسعيرة المحروقات التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه والتي تشمل أسعار البنزين ٩٥ أوكتان والبنزين ٩٨ أوكتان والمازوت والغاز المنزلي"، لافتاً الى أن هذه الخطوة هي مرحلة جديدة ومتقدمة من مسيرة قطاع المحروقات التي بدأناها في الوزارة منذ تولي الحكومة مهامها في أيلول ٢٠٢١.

وأكد أن الدعم غير المباشر الذي كان يطال قطاع المحروقات في لبنان عبر تثبيت سعر الدولار على ١٥٠٠ ليرة كبّد الخزينة مبالغ سنويّة هائلة من دون أن يستهدف بالضرورة الفقراء وذوي الدخل المحدود فقط  وبعد أن انهار سعر صرف الليرة أصبح دعم المحروقات لإبقائه دون السقوف المرتفعة مكلفاً جداً ويفرغ البلاد من العملة الصعبة.

وأعلن أنه "أمام هذا الواقع بدأنا في الوزارة بعملية رفع تدريجي للدعم على دولار المحروقات حتى وصلنا لإزالته بالكامل هذا الدعم بالكامل وأصبحت الأسعار مرتبطة مباشرةً بسعر النفط العالمي من جهة وبسعر دولار السوق من جهة أخرى".

وأوضح أن هذه الاجراءات وفّرت من استنزاف احتياطي مصرف لبنان أكتر من 3٠٠ مليون دولار شهريًا وألغت الطوابير أمام محطات المحروقات والتي لطالما شكلت مشكلة كبيرة، مشيراً الى أن التقلبات الكبيرة اللي شهدها سوق القطع وارتفاع سعر صرف الدولار أو انخفاضه آلاف الليرات في اليوم الواحد كان له تأثيرات سلبية كبيرة على الشركات والموزعين والمحطات حينًا وعلى المواطن أحياناً كثيرة مما دفع بنا الى إصدار التسعيرة عدة مرات في الأسبوع بدايةً ثم عدة مرات في اليوم حالياً.

كما أكد أن هذا الامر أدّى بنا، بعد التشاور مع المعنيين في القطاع وبعد أخد رأي الجهات الرقابية في الدولة كمجلس شورى الدولة وغيرها، الى اتخاذ قرار بإعداد تطبيق الكتروني سهل وشفاف ويمكن أن يكون بمتناول الجميع، مما يبسّط إجراءات التسعير على الإدارة عن طريق التجاوب السريع مع تقلبات السوق من جهة، ويساعد الشركات والموزعين والمحطات على المحافظة على هامش ربحهم القانوني من جهة ثانية، والأهم أنه يمكّن المواطن من الإطلاع على الأسعار مباشرةً ويسهل له أموره ويمكنه أيضاً من معرفة الالتزام  بالتسعيرة الرسمية الواردة بالتطبيق أو من عدمه وبمساعدة بعض الأصدقاء والمعنيين بالقطاع تمكنا من الوصول الى إنشاء هذا التطبيق.

وشكر فياض الدعم الذي قدمته مجاناً شركة البرمجة (Profit isle) التي تعمل بين الولايات المتحدة الاميركية ولبنان وقد قامت على عاتقها بمساعدتنا في اعداد هذا التطبيق.

وقال: "نطلق سوياً "تطبيقًا إلكترونيًا" لم يكلّف الدولة دولاراً واحداً، علّه يساعد المواطنين وأصحاب المصالح ويمكّننا من ادارة السوق بشكل عادل للجميع ويكون خطوة نحو الحكومة الالكترونية التي نطمح جميعًا للوصول اليها تسهيلاً لأشغال ومصالح الناس وحفاظاً على مبدأ الشفافية الذي حكم عملنا منذ تولينا شؤون وشجون هذه الوزارة".
 
وأضاف: "نؤكد مرة جديد التزامنا بوزارة الطاقة والمياه بمبدأ الشفافية المطلقة إن على صعيد الإنفتاح والتعاون الكلي مع القضاء أو على صعيد إطلاع وإشراك الرأي العام في كل ما يتعلق بكيفية إصدار التسعيرات إن للمولدات الخاصة عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو كما اليوم بتسعيرة المحروقات عبر التطبيق الالكتروني: Lebanese Fuel Pricing".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزارة الطاقة

التطبيق الإلكتروني

تسعيرة

المحروقات

LBCI التالي
المحكمة العسكرية تصدر أحكاما في حق 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة
تراجع ملحوظ بالجرائم الهامّة المرتكبة خلال ثلاثة أشهر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-03-30

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
اقتصاد
2023-02-28

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-16

فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-15

ملف الدولار وتسعيرة المحروقات يتفاعل... والخلاصة: لا إغلاق للمحطات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:41

توقيف شخصين في شقرا وضبط كمية من المخدرات داخل سيارتهما

LBCI
أخبار لبنان
10:06

وزير الثقافة أصدر قرارا بإعفاء المواطنين من رسم الدخول الى المتحف الوطني اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

LBCI
أخبار لبنان
08:50

الكتائب: نرفض الاستسلام لارادة حزب الله في فرض رئيس للجمهورية

LBCI
امن وقضاء
08:20

قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-05

وزارة التربية لمديري المدارس: لاتخاذ القرار بالتنسيق مع الأهل والإدارة لجهة فتح المدارس أو إقفالها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-20

روبوتات توفّر رعاية للمسنّين في ظل نقص العاملين الصحيين في ألمانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-02

صحيفة لوريان لو جور اللبنانية تفوز بالميدالية الكبرى للفرانكوفونية وتحمل معها لبنان الى العالم

LBCI
امن وقضاء
2023-03-15

توقيف مواطن في مرفأ طرابلس لمحاولته تهريب كمية كبيرة من التنباك (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

هدنة انسانية لم تدم في السودان

LBCI
أخبار لبنان
06:31

وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
06:25

مولوي بعد لقائه عودة: نصرّ على اجراء الانتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:21

الوفد النيابي اللبناني في واشنطن يواصل لقاءاته.. ويشرح الواقع اللبناني امام المجموعة الاميركية من اجل لبنان ومعهد الشرق الاوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اقتراحات واجراءات جديدة للحد من الزحمة في النافعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
02:53

يدخل محالًا تجارية قبل إقفالها ويبيت فيها ثم يسرق أمولا ويتوارى في الصباح.. و"المعلومات" توقفه

LBCI
أخبار لبنان
12:03

إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
16:00

فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:29

المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
11:27

مجلس الوزراء أقرّ زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام..

LBCI
حال الطقس
23:58

طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟

LBCI
آخر الأخبار
10:53

معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة