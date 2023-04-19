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ملحم خلف تقدّم بكتاب الى نقابة المحامين.. ماذا طلب فيه؟
أخبار لبنان
2023-04-19 | 06:40
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ملحم خلف تقدّم بكتاب الى نقابة المحامين.. ماذا طلب فيه؟
ماذا طلب فيه؟
بهدف عدم انتهاك حقوق المحامين وحرياتهم الفردية الاساسية، تقدم النائب ملحم خلف بكتاب الى نقابة المحامين يطلب فيه اعادة النظر في سائر التعديلات التي وضعت للنظام الداخلي للنقابة والتي تفرض على المحامي ان يستحصل على اذن مسبق من نقيب المحامين للاشتراك بندوة او مقابلة ذات طابع قانوني عام يتم تنظيمها من قبل احدى وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي.
وطلب خلف في كتابه بتحرير المحامي من اي قيود تحد من رسالته.
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