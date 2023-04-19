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ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب

أخبار لبنان
2023-04-19 | 07:08
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ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب
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ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر بالأمس عن مجلس النواب.

وجرى الإتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.

أخبار لبنان

ميقاتي

بسام مولوي

الانتخابات البلدية والاختيارية

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