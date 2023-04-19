جعجع: "الجمهورية القوية" وقوى المعارضة يحضِّرون للطعن بقانون التمديد

اليكم القرار الكامل... ميقاتي تسلم الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة عن عقد انشاء مبنى جديد للمسافرين في المطار

اليكم القرار الكامل... ميقاتي تسلم الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة عن عقد انشاء مبنى جديد للمسافرين في المطار

ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب