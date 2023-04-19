ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا

ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا



زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان بعد ظهر اليوم، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، وقدم التعزية بوفاة شقيق السيدة نورا جنبلاط الراحل المهندس عصام الشاراباتي.