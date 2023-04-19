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مصادر وزارة الخارجية والجالية اللبنانية في السودان تحذر من تدهور الوضع بشكل خطير في الأيام المقبلة

أخبار لبنان
2023-04-19 | 12:29
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مصادر وزارة الخارجية والجالية اللبنانية في السودان تحذر من تدهور الوضع بشكل خطير في الأيام المقبلة
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مصادر وزارة الخارجية والجالية اللبنانية في السودان تحذر من تدهور الوضع بشكل خطير في الأيام المقبلة

مصادر وزارة الخارجية والجالية اللبنانية في السودان تحذر من تدهور الوضع بشكل خطير في الأيام المقبلة

أكدت مصادر وزارة الخارجية والجالية اللبنانية في السودان أن مطار السودان أصبح غير صالح للإستعمال، وخصوصًا لعملية الإجلاء، لتعرضه للقصف، كما أن المراكز الدبلوماسية غير آمنة وكذلك منازل السفراء والديبلوماسيين ومقراتهم وسياراتهم.

وأشارت المصادر للـLBCI إلى أن المبنى الذي تقطن فيه السفيرة اللبنانية إلى جانب سفراء أوروبيين تعرض للقصف اليوم، كما تعرض مركز السفارة السورية المجاور للسفارة اللبنانية للإعتداء والسرقة. 

وإزاء ما يحدث، عملت السفارة اللبنانية في السودان على نقل عدد من اللبنانيين من فندق الساحة في الخرطوم إلى مكان آمن آخر، وتم التواصل بين السفارة وجميع اللبنانيين هناك لتأمين المساعدات المطلوبة، وتنسق السفارة اللبنانية مع السفارة الفرنسية لمساعدتها على إجلاء اللبنانيين مع الفرنسيين في حال نجحت عملية الإجلاء الفرنسية.
 
وأمام هذا الواقع، تحذر مصادر وزارة الخارجية من تدهور الوضع بشكل خطير في الأيام المقبلة، منبهة إلى أن الفشل في فرض هدنة في البلاد لإجلاء المدنيين سيؤدي إلى وضع أسوأ.

أخبار لبنان

الجالية اللبنانية

السودان

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