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صاغية للـLBCI: لا أستطيع ان أدافع عن الحقوق الاجتماعية من دون اللجوء الى الاعلام
أخبار لبنان
2023-04-20 | 03:12
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صاغية للـLBCI: لا أستطيع ان أدافع عن الحقوق الاجتماعية من دون اللجوء الى الاعلام
صاغية للـLBCI: اذا اتّخذ اليوم أي إجراء بحقّي سيكون بمثابة ترهيب لجميع المحامين
شدّد المحامي نزار صاغية على أنه لا يستطيع أن يدافع عن الحقوق الاجتماعية ضمن مهنته من دون اللجوء الى الاعلام، معتبراً أنّه يدافع عن كل محام حر.
ولفت الى أنّ قرار نقابة المحامين بمنع التصريح الاعلامي للمحامي دون إذن مسبق، يمنع إثارة ما يتخصص به المحامي به عبر الاعلام، قائلاً: "كل ما انا متخصص به لا أستطيع أن أثيره في الاعلام من دون اذن مسبق".
ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الاستدعاء الحاصل هدفه الترهيب والتخويف، قائلاً: "اذا اتّخذ اليوم أي إجراء بحقّي سيكون بمثابة ترهيب لجميع المحامين".
ولفت الى أنّ المعركة هي معركة العدالة والحرية "بكل معنى الكلمة"، ورأى أن كمّ افواه المحامين يعني الصمت بالقوانين وكل شؤون العدالة.
أخبار لبنان
صاغية
الحقوق
الاعلام
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