خلف يخرج إستثنائيا من البرلمان لساعات لحضور جلسة مجلس نقابة المحامين: لا مساومة على الحريات العامة

لأنّه لا مساومة على #الحريات_العامة، خرجتُ إستثنائياً من البرلمان، لِساعات، لأَحْضر جلسة مجلس #نقابة_المحامين، كنقيبٍ سابق وعضوٍ دائم في هذا المجلس، لأُعلِن إنحيازي المطلق ل #حرية_المحامي، ولأَنصُر هذه القضية الأُم!

إنّ #تقييد حرية المحامي هو #تقويض لرسالته ودوره الوطني الطليعي! — Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) April 20, 2023

أعلن النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر، أنه خرج إستثنائياً من البرلمان، لساعات، ليحضر جلسة مجلس نقابة المحامين، كنقيب سابق وعضوٍ دائم في هذا المجلس،مؤكدا إنحيازه المطلق لحرية المحامي، ولينصر هذه القضية الأُم، وقال:" لا مساومة على الحريات العامة".ورأى خلف أن تقييد حرية المحامي هو تقويض لرسالته ودوره الوطني الطليعي.