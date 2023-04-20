خلف يخرج إستثنائيا من البرلمان لساعات لحضور جلسة مجلس نقابة المحامين: لا مساومة على الحريات العامة

لأنّه لا مساومة على #الحريات_العامة، خرجتُ إستثنائياً من البرلمان، لِساعات، لأَحْضر جلسة مجلس #نقابة_المحامين، كنقيبٍ سابق وعضوٍ دائم في هذا المجلس، لأُعلِن إنحيازي المطلق ل #حرية_المحامي، ولأَنصُر هذه القضية الأُم!
إنّ #تقييد حرية المحامي هو #تقويض لرسالته ودوره الوطني الطليعي!
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) April 20, 2023
لأنّه لا مساومة على #الحريات_العامة، خرجتُ إستثنائياً من البرلمان، لِساعات، لأَحْضر جلسة مجلس #نقابة_المحامين، كنقيبٍ سابق وعضوٍ دائم في هذا المجلس، لأُعلِن إنحيازي المطلق ل #حرية_المحامي، ولأَنصُر هذه القضية الأُم!
إنّ #تقييد حرية المحامي هو #تقويض لرسالته ودوره الوطني الطليعي!