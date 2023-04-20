ما هو وضع اللبنانيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات؟

أكد اللبناني العالق في السودان جراء الاشتباكات عبد طيارة أن اللبنانيين هناك تواصلوا مع السفارة اللبنانية وأن الجهتين على تواصل دائم.



وأوضح في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أن عدد اللبنانيين في السودان يتراوح بين 200 و250، مشيرا إلى أنه تم تسجيلهم مع الجالية فرنسية ومن الممكن أن يتم إجلاؤهم من الخرطوم سويا.



ولفت طيارة إلى أنه جرى ضرب في محيط الفندق الذي يحوي لبنانيين.