المدعي العام المالي طلب التحقيق في مصدر مبلغ الـ3 ملايين دولار المضبوطة في المطار

التحقيق في مصدر مبلغ الـ3 ملايين دولار المضبوطة في المطار

ضبط المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مبلغ الـ3 ملايين و 500 ألف دولار في قضية رجل الأعمال الأردني ي. خلف، والذي ضبط أمس في حوزته في مطار رفيق الحريري الدولي.



وطلب إبراهيم من هيئة التفتيش الخاصة في مصرف لبنان التحقيق في مصدر المبلغ المشار اليه، علما أن الجمارك كانت قد ضبطت الأموال أثناء مغادرة خلف الأراضي اللبنانية على متن طائرة خاصة متوجها الى لندن، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوكنية للاعلام".