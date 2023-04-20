تعرض مبنى وزارة الشؤون الإجتماعية الرئيسي في بدارو لعملية تخريبية

تعرض مبنى وزارة الشؤون الإجتماعية الرئيسي في بدارو لعملية تخريبية

تعرض مبنى وزارة الشؤون الإجتماعية الرئيسي في بدارو لعملية تخريبية حيث تسلل أحد الأشخاص ليلًا إلى غرفة في أسفل المبنى وقطع الأسلاك الخاصة بالإتصالات والإنترنت ما أدّى إلى تعطيل العمل في كل مصالح الوزارة وعرقلة تسيير أمور المواطنين.