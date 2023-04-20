الأبيض أكد لوفد نقابة المصورين الصحافيين الاستعداد لتحسين إجراءات اسعافهم خلال عملهم الميداني

زار وفد من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب علي علوش، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، في مكتبه في الوزارة.



وخلال اللقاء، تم البحث في المخاطر التي يتعرض لها المصورون الصحافيون خلال تأديتهم مهامهم الصحافية ميدانيا والتي تهدد صحتهم وسلامتهم.



وأبدى الأبيض استعداد وزارة الصحة، بحسب الحالات وظروف حصولها، للتعاون مع النقابة من أجل تحسين الاجراءات الاستشفائية للمصورين الصحافيين لا سيما في الحالات الإسعافية والطارئة خلال عملهم الصحافي الميداني.