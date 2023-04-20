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التقدمي الإشتراكي: لإنهاء ذيول أحداث خلدة نهائيًا وعقد مصالحة ناجزة تضمن عدم المس بالسلم الأهلي
أخبار لبنان
2023-04-20 | 09:36
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التقدمي الإشتراكي: لإنهاء ذيول أحداث خلدة نهائيًا وعقد مصالحة ناجزة تضمن عدم المس بالسلم الأهلي
التقدمي الإشتراكي: لإنهاء ذيول أحداث خلدة نهائيًا وعقد مصالحة ناجزة تضمن عدم المس بالسلم الأهلي
إزاء التطورات الأخيرة في ملف ما يعرف بأحداث خلدة، وحيال سلسلة الأحكام التي صدرت في هذا الملف من المحكمة العسكرية التي عطلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدي، أكد الحزب التقدمي الإشتراكي ضرورة إنهاء ذيول هذه الأحداث بشكل نهائي وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية.
وشدد على أنه من الضروري أن يتم إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط.
أخبار لبنان
الحزب التقدمي الإشتراكي
أحداث خلدة
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