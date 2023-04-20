الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بشأن الإمتحانات الرسمية... ماذا أعلن وزير التربية؟
أخبار لبنان
2023-04-20 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بشأن الإمتحانات الرسمية... ماذا أعلن وزير التربية؟
ماذا أعلن وزير التربية؟
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديرية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز، ومسؤولي الإمتحانات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني ومسؤولي المعلوماتية والمحاسبة. وخصص الإجتماع لمتابعة سير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.
وتقدم الحلبي من المجتمعين بالمعايدة واستمع إلى تقارير عن سير العمل والمقررات المنجزة في المناهج، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني ، والإجراءات المتبعة لتأمين التعليم، وأيام العمل المدرسي المتبقية استعدادا للامتحانات الرسمية.
وأكد المجتمعون إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها والمهنية، ونبهوا إلى ان ما يتم تداوله من اخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مواعيد الإمتحانات والتخفيفات غير صحيحة، ودعوا المواطنين والتربويين إلى اعتماد الأخبار المنشورة رسميا والصادرة عن المكتب الإعلامي لوزير التربية، والتخفيفات التي تنشر رسميا على صفحة المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وأشار الحلبي إلى أنه سيحدد مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وتفاصيلها مع كل ما هو مطلوب لإجرائها من مناهج وتحضيرات.
واطلع الحلبي من رئيسة الوحدة الهندسية في الوزارة مايا سماحة وفريق المهندسين، على عرض مفصل حول المدارس الرسمية المبنية حديثا والمدارس التي يتم ترميمها، وتسلم منهم تقريرا حول تقدم العمل في الترميم والبناء، وقرر القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع المدارس ومعاينة إنجاز الأعمال في المناطق كافة.
من جهة ثانية، اجتمع الوزير الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير وفريق عمله، وتمت في الإجتماع متابعة سير العام الدراسي وتوفير الإمكانات اللوجستية والمادية للإمتحانات الرسمية، كما تابع المجتمعون تغذية صناديق المدارس والمشاريع المشتركة.
ووقع الوزير وبيجبدير الموازنة المخصصة للبنان من الجهات المانحة عبر اليونيسف وذلك عن العامين 2023 و2024. وتم بعد ذلك استعراض المشاريع المتعلقة بترميم المدارس وتأهيلها لجهة البناء والطاقة الشمسية والإصلاحات، وتم الإتفاق على الإعلان عن المباشرة بهذه المشاريع في أوائل شهر أيار المقبل، على ان تضع الوزارة الحاجات وتتولى اليونيسف وضع دفاتر الشروط والتلزيم والدفع والمراقبة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإمتحانات الرسمية
وزير التربية
لبنان
التالي
الملف الرئاسي اقترب من نقطة الحسم والحراك الخارجي سيشهد تبدّلاً (الجمهورية)
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-08
قرار لوزير التربية يتعلق بمستحقات المستعان بهم لتدريس التلامذة غير اللبنانيين عن الاشهر الثلاث الاولى من العام الدراسي 2022 -2023
أخبار لبنان
2023-03-08
قرار لوزير التربية يتعلق بمستحقات المستعان بهم لتدريس التلامذة غير اللبنانيين عن الاشهر الثلاث الاولى من العام الدراسي 2022 -2023
0
آخر الأخبار
12:00
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 83 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86700 ليرة للدولار الواحد
آخر الأخبار
12:00
مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 83 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86700 ليرة للدولار الواحد
0
أخبار لبنان
09:55
باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان
أخبار لبنان
09:55
باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان
0
أمن وقضاء
08:09
الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف
أمن وقضاء
08:09
الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"باسم" مهندس شاب من طرابلس نفض الغبار وملامح الزمن عن مباني المدينة التاريخية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"باسم" مهندس شاب من طرابلس نفض الغبار وملامح الزمن عن مباني المدينة التاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لمدينة صيدا نكهة خاصة في رمضان وقبيل عيد الفطر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لمدينة صيدا نكهة خاصة في رمضان وقبيل عيد الفطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
عشية عيد الفطر... كيف تبدو الحركة في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
عشية عيد الفطر... كيف تبدو الحركة في المطار؟
0
أخبار لبنان
12:42
دريان: يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر
أخبار لبنان
12:42
دريان: يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-04-19
حساسية الغلوتين... ما هي أنواعها وأعراضها؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-04-19
حساسية الغلوتين... ما هي أنواعها وأعراضها؟ (فيديو)
0
اقتصاد
2023-04-18
اعتصام للعسكريين المتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والطبية.. ماذا في التفاصيل؟
اقتصاد
2023-04-18
اعتصام للعسكريين المتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والطبية.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
14:16
المحكمة العليا الأميركية ترفض طعن بنك تركي بقضية انتهاك العقوبات على إيران
أخبار دولية
14:16
المحكمة العليا الأميركية ترفض طعن بنك تركي بقضية انتهاك العقوبات على إيران
0
منوعات
02:44
باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!
منوعات
02:44
باستخدام الأرقام نفسها... رجل يفوز بجائزة يانصيب كبيرة للمرة الثالثة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"باسم" مهندس شاب من طرابلس نفض الغبار وملامح الزمن عن مباني المدينة التاريخية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"باسم" مهندس شاب من طرابلس نفض الغبار وملامح الزمن عن مباني المدينة التاريخية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لمدينة صيدا نكهة خاصة في رمضان وقبيل عيد الفطر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لمدينة صيدا نكهة خاصة في رمضان وقبيل عيد الفطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
عشية عيد الفطر... كيف تبدو الحركة في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
عشية عيد الفطر... كيف تبدو الحركة في المطار؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
الوفد النيابي اللبناني المعارض يزور الخارجية الاميركية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
الوفد النيابي اللبناني المعارض يزور الخارجية الاميركية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:51
ماذا في تفاصيل جلسة استدعاء المحامي نزار صاغية؟
أخبار لبنان
07:51
ماذا في تفاصيل جلسة استدعاء المحامي نزار صاغية؟
0
أخبار لبنان
04:13
ما هو وضع اللبنانيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات؟
أخبار لبنان
04:13
ما هو وضع اللبنانيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:38
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة
خبر عاجل
11:38
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة
2
حال الطقس
01:18
طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
حال الطقس
01:18
طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
3
أمن وقضاء
08:09
الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف
أمن وقضاء
08:09
الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف
4
أخبار لبنان
09:55
باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان
أخبار لبنان
09:55
باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان
5
آخر الأخبار
16:36
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار بعد إشكال تطور إلى تبادل لإطلاق النار في الهرمل
آخر الأخبار
16:36
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار بعد إشكال تطور إلى تبادل لإطلاق النار في الهرمل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
7
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
8
أمن وقضاء
12:17
كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
أمن وقضاء
12:17
كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store