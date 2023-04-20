ميقاتي: بتعاوننا يمكننا التغلب على الصعوبات

ميقاتي هنأ اللبنانيين بحلول عيد الفطر

هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "اللبنانيين بحلول عيد الفطر السعيد"، متمنيا أن يعيده الله على جميع المسلمين في لبنان والعالم بالخير والبركة.



وقال: "إننا نجدد في هذه المناسبة أملنا وثقتنا بأنه بتعاوننا، نحن اللبنانيين، يمكننا التغلب على الصعوبات والمشكلات الكثيرة التي نعاني منها. من هذا المنطلق، أجدد مناشدتي الجميع، في هذه الأيام المباركة، إعطاء الأولوية لإنقاذ وطننا مما يعاني منه وتجاوز الخلافات السياسية والاختلاف المشروع في وجهات النظر، لإعادة الدور إلى المؤسسات الدستورية وتحصين بنيان الدولة، فهذا هو المدخل الصحيح للإنقاذ".



وكان رئيس الحكومة تلقى العديد من برقيات التهنئة بعيد الفطر، من ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين، من أبرزها اليوم برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك المغرب محمد السادس.