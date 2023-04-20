الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كسبار: لم تفرض نقابة المحامين يوما قيودا على الحريات وما تتعرض له حملة بائسة

أخبار لبنان
2023-04-20 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كسبار: لم تفرض نقابة المحامين يوما قيودا على الحريات وما تتعرض له حملة بائسة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
كسبار: لم تفرض نقابة المحامين يوما قيودا على الحريات وما تتعرض له حملة بائسة

كسبار: لم تفرض نقابة المحامين يوما قيودا على الحريات وما تتعرض له حملة بائسة

أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أن "النقابة، التي عمرها من عمر لبنان الكبير، كانت وستظل نقابة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير".

وقال كسبار في مؤتمر صحافي عقده، بعد ظهر اليوم: "دعوناكم اليوم إلى هذا المؤتمر الصحافي لمجلس نقابة المحامين في بيروت، في وقت يتعرض فيه المجلس نقيباً وأعضاء، ومن خلالهما النقابة والمحامين، لأبشع حملات التجني والإساءة والتنمر. إننا، وإذ نشكر زملاءنا المحامين على دعمهم ووقوفهم المؤثر إلى جانب نقابتهم، نتوجه اليوم إلى الرأي العام لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون التبست على البعض، نتيجة هذه الحملة المسعورة".

وأضاف: "في حرية التعبير وآداب المهنة، فإإن نقابة المحامين في بيروت، التي عمرها من عمر لبنان الكبير، كانت وستظل نقابة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، التي صانتها المواثيق الدولية والدستور اللبناني. وإن المجلس يعلن تمسكه التام بالحفاظ على حرية تعبير جميع اللبنانيين والدفاع عنها، فكيف بالأحرى في ما يخص المحامين المنتسبين إلى النقابة؟".

وأكد أن "حرية تعبير المحامين ليست من دون حدود، والاجتهاد اللبناني والفرنسي والأوروبي ثابت في هذا المجال"، وقال: "تحد هذه الحرية بشكل خاص موجبات الاحترام والتآخي التي أقسم المحامون على احترامها".

وأشار الى أن "المجلس اتخذ أخيرا قرارا هدفه الحد من الخروق المتكررة لهذه الموجبات، وطعن به بعض الزملاء أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالشؤون النقابية. ونعلن مجدداً أننا تحت سقف القانون ونلتزم حكم المحكمة، ولن نناقش هذا القرار طالما لم تبت المحكمة بالطعن لعدم التأثير على مجرى القضية، إلا أننا نؤكد فقط أنه لا يتعلق إطلاقا بأي إطلالة إعلامية للمحامي تتعلق بقضايا سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية. كما أن الأمر لا يتعلق بمن يود من الزملاء إلقاء محاضرة في أي مكان وفي أي موضوع قانوني أو غير قانوني".

وتابع: "أما أن يتلطى بعض الجهات وراء هذه الحرية للتنمر أو التحقير، أو للدعاية غير المباحة أو لشتم نقيب محامين سابق ونائب حالي، أو للتحريض على مجلس النقابة نقيبا وأعضاء ومحاولة تأليب الرأي العام ضدهم عبر القدح والذم والتشهير واجتزاء أقوالهم والكذب المفرط وتحوير الحقيقة والافتراء المتمادي، واستدراج قادة الرأي والفاعليات للضغط على النقابة، فهذا ما لا يمكن السكوت عنه تحت أي حجة كانت. ويعود القرار للمجلس لاتخاذ التدابير المسلكية المناسبة في معرض أي مخالفة للقانون أو الأنظمة وهو لن يرضخ لأي ضغوط سواء أكانت سياسية أم إعلامية".

وشدد على أن "نقابة المحامين في بيروت هي أم الحريات وأصلها وفصلها، كانت ولا تزال رأس الحربة في قضية تفجير مرفأ بيروت، وقضية المودعين، واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد".

وأشار إلى أن "الحملة البائسة، بما تضمنته من افتراءات وتضليل للرأي العام وتزوير للحقيقة وقدح وذم وتشهير وتجريح بكرامة نقابة المحامين في بيروت، نقيبا وأعضاء، أثبتت أنها بعيدة كل البعد عن احترام القانون واحترام الحريات: باستدراج السلطات السياسية للتدخل في قرارات مجلس النقابة، عندما تناولت اعلامياً ملفاً عالقاً أمام القضاء، لا يزال في طور المحاكمة وذلك بهدف الضغط والتأثير المعنوي، وبالايحاء للرأي العام أن الموضوع هو كم للأفواه وتقييد للحريات فيما هو مجرد تعديل في نظام آداب المهنة هدفه الحد من الدعاية التي يمارسها بعض المحامين عبر الاعلام لاكتساب الموكلين بطريقة غير مشروعة، وأكثر من ذلك لان النقابة تدرك جيدا ان للحريات قواعد وأصولا يؤدي سوء استعمالها واستغلالها إلى الفوضى التي يعيشها لبناننا اليوم".

وقال: "لم تفرض نقابة المحامين يوما قيودا على الحريات، إنما بقيت منبرا مفتوحا لكل محام يريد محاورة الإعلام في القضايا الوطنية أو السياسية، والدستورية والقضايا العامة والاجتماعية، وكذلك قضايا ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء".

أضاف: "نعم نحن نقابة تحترم القانون وتقدس الحريات، وما رأيناه أخيرا من بعض الزملاء يشكل تجاوزا للقانون تحت مسمى "معركة حريات"، إذ لا يمكن القبول بتناول ملفات قضائية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم، بما يشكل ضغوطا معينة على القضاء وينال من استقلاليته".

وقال: "نكرّر أن الإطلالات الإعلامية المتعلقة بالقضايا السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية غير مشمولة أصلاً بالتدبير الجديد، فالتعديل يتعلّق بالمسائل القانونية فقط ويرمي إلى تفادي التجاوزات الآتية: إطلالات دورية لعدد من المحامين، البعض منها مدفوع، مما يشكل دعاية مباشرة أو غير مباشرة لجلب الزبائن يحظرها قانون تنظيم مهنة المحاماة، علما أن هذه الممارسات تضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة بين المحامين، وقيام بعض المحامين بإعطاء استشارات خاطئة عبر وسائل الإعلام مما يلحق ضررا بالمواطنين ويسيء إلى المهنة، والحديث علنا في ملفات مطروحة أمام القضاء وشتم الجسم القضائي مما يشكل مخالفة لقسم المحامي ومبدأ المساواة بين المحامين، علما أن هذه الممارسات قد تؤثّر على الرأي العام والقاضي الناظر في الملف فيما وكيل الفريق الآخر محروم من الظهور دفاعا عن موكله".

وتابع: "لذلك كله، نقول لكل من تناول موضوع "تعديل نظام آداب المهنة" والتعرض للنقابة، ولكل الجهات غير الحقوقية، والسياسية، والجهات التي تحاول استثمار هذا الموضوع في الانتخابات المقبلة للنقابة، نقول لهم إن نقابة المحامين لم تتدخل يوما في شؤونكم فارفعوا أيديكم عنها ودعوها تعالج أمورها الداخلية مع المحامين المنتسبين اليها بالطرق القانونية ووفقاً للاصول، وهي الأدرى والأولى بذلك. فيا ليتكم بدل التدخل في شؤون النقابة، توحدون الجهود في القضايا الوطنية والمصيرية، كالفراغ الرئاسي والانتخابات البلدية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومخاطر النزوح، وخطة التعافي وقانون إعادة هيكلة المصارف، ومحاسبة من بدد وسرق أموال الشعب اللبناني، وملاحقة المتسببين بجريمة المرفأ".

اما في قضية المصارف والمرفأ، فأشار الى انه "من أكثر ما كتب وقيل إجحافا بحق مجلسنا هو أننا نتخذ قراراتنا لحماية السلطة في ملف المرفأ ولحماية المصارف في ملف المودعين، والصحيح أن مجلس النقابة هو أول المبادرين في هذين الملفين الحيويين، فمكتب الادعاء في قضية المرفأ الذي يرأسه النقيب أحرز ويحرز فرقاً ملحوظاً في متابعة هذا الملف محققا نقاطا إيجابية في الداخل والخارج، هذا فضلا عن المواقف المتقدمة والعالية السقف في مواجهة محاولات طمس الحقيقة".

أما في قضية المودعين، فقال: "بادرنا مع لجنة الدفاع عن حقوق المودعين إلى صياغة مشروعي قانونين الأول يتعلق بالكابيتال كونترول والثاني بإعادة هيكلة المصارف. كما أعددنا عقدا نموذجيا للمصارف. وبعكس ما يدعي البعض، تقدمنا بدعوى قضائية ضد مصارف بسبب التوقف عن الدفع. كما تقدمنا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة".

ورأى أن "المزايدات والإفتراء في هذه المواضيع وغيرها لم تعد تطاق. لقد هجر حكام لبنان نصف شعبه، ويعمل بعض المجموعات ووسائل إعلام ممولة داخلياً وخارجياً على تهجير النصف الآخر".
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ناضر كسبار

نقابة المحامين

لبنان

LBCI التالي
فرنجية زار سوريا الاربعاء...ما مدى انعكاس الانفتاح العربي على سوريا على سدة الرئاسة؟ (نداء الوطن)
مأساة الطبابة في قوى الأمن...30 ألف دولار يومياً (الاخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:27

معلومات للـLBCI: بعد جلسة التحقيق والإستماع مع المحامي نزار صاغية مع مجلس نقابة المحامين فتح محضر ولم يتخذ المجلس قراره حتى اللحظة وترك لوقت آخر ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار المجلس في كلمة للنقيب ناضر كسبار عند الساعة ٥:٣٠

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-26

ناضر كسبار لـ"الأحد مع ماريو": مصرف لبنان لا يبيّض الأموال

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-26

نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار لـ"الأحد مع ماريو": مع كل مآخذنا على حاكم مصرف لبنان وسياساته الخاطئة على مدى سنوات فإن مصرف لبنان لا يبيّض الأموال

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-23

مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:08

الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين

LBCI
أخبار لبنان
04:30

بستاني للـ LBCI: لتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة

LBCI
حال الطقس
04:03

كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟

LBCI
أخبار لبنان
02:59

شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:33

إيران تعلن "إجبار" غواصة أميركية على الصعود إلى السطح في الخليج

LBCI
أخبار دولية
2023-04-17

هيئة الإذاعة الكندية تنسحب من تويتر بعد تصنيف حسابها بأنه إعلام ممول من الحكومة

LBCI
أخبار دولية
02:08

صندوق النقد الدولي سيقدم قرضا لكوسوفو بقيمة 180 مليون يورو

LBCI
صحف اليوم
2023-04-02

المعارضة تشترط تنفيذ فرنجية الإصلاحات قبل الانتخابات (الانباء الكويتية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:57

الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج

LBCI
أخبار دولية
13:45

حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

معركة نقابة محامي بيروت والمحامي نزار صاغية مسألة مبدأ

LBCI
أخبار لبنان
13:33

الوفد النيابي اللبناني الموجود في واشنطن... ماذا عن لقاءاته اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رسوم وغرامات المعتدين على الأملاك البحرية بدولار السوق السوداء... ضربة معلّم لعلي حمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:17

كشف ملابسات جريمة القتل التي حصلت في المدينة الصناعية-زحلة ومخفر المعلقة يوقف الفاعلين

LBCI
خبر عاجل
11:38

الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدًا الجمعة

LBCI
فنّ
06:02

ناصيف زيتون يحتفل بعمادة ابنة شقيقه... صورة عائليّة من داخل الكنيسة

LBCI
أمن وقضاء
08:09

الهيئة الإتهامية في جبل لبنان تقرر ابقاء هدى سلوم قيد التوقيف

LBCI
أخبار لبنان
09:55

باريس تؤكد ألا "مرشّح لفرنسا" لرئاسة لبنان

LBCI
خبر عاجل
15:27

واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين

LBCI
أخبار لبنان
15:00

الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة