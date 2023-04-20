دريان: يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه".



وقال في بيان: "إننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يعيده عليهم خصوصا، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".



وكلف مفتي الجمهورية رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ الدكتور محمد عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت التجاري.



واعتذر المفتي دريان عن استقبال المهنئين بعيد.