الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان

الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان



اعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان أن "يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان عام 2023 ميلادي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد".



وقال: "نهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به".