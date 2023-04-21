الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج

شدد رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمَّد عساف، في خطبة عيد الفطر من مسجد مُحمد الامين، على ضرورة انتخاب رئيسِ جمهورية والتوقف عن الاعتماد على الخارجِ.



ودعا اللبنانيين لأن أن يثقوا ببعضهم البعض.