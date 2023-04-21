الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
أخبار لبنان
2023-04-21 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
3
min
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة عيد الفطر والجمعة أنه ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين ومساعدة الاعوان والازلام من المستفيدين فهم سواء في الفساد، بل هم أولى به لانه لولا أن وَجد الفاسدون من يسكت على فسادهم أو يعينهم عليه لما كان لهم أن يستمروا فيه.
وقال:" من العجب أن يتفق اللبنانيون على السواء على وجود الفساد، وأن يتجاهل البعض الحديث عن العلة، فيما هم يعلمون أسبابه الحقيقية، كمن يريد استمراره، وأن الهمّ لديه هو استبدال النتائج، فيما الأَوْلى هو حل المشكلة من أساسها، وهو العمل على الاصلاح الجذري، وهو إصلاح جرثومة الفساد الكامنة في طبيعة النظام اللبناني المبني على أساس فاسد وهو الطائفية السياسية بحجج واهية، منها المحافظة على التنوع الطائفي والمذهبي، فقد ثبت طيلة الفترة الماضية ومنذ تأسيس هذا النظام إلى الآن فشل هذه الصيغة في الحفاظ على الاستقرار وبناء دولة المؤسسات، كما هي وظيفة أيّ نظام كما فشل في الحفاظ على الطوائف والتنوع والتعدد الديني والثقافي وسيادة القانون وسلامة القضاء كما يزعمون وعلى العكس من ذلك تسبّب هذا السلوك في حروب أهلية متتالية وأزمات سياسية لا تنتهي والحؤول دون إيجاد بنية اقتصادية أو سياسة تنموية مستدامة وتعطيل المؤسسات الدستورية، مما حال دون إعطاء التعددية والتنوع الطائفي بعدها الحضاري والإنساني الحقيقي الذي يحبط محاولات إعطائها البعد العنصري المتخلّف، لإتاحة الفرصة للتفلّت الأخلاقي وتجارة الفساد والهروب من المحاسبة والمساءلة".
واعتبر الخطيب أن الواقع الذي نعيشه اليوم من سقوط المؤسسات والفوضى على كل صعيد ليس إلا دليلاً واضحاً على ذلك، بحيث لم تستطع كل الترقيعات السابقة أن تجعله قابلاً للحياة. وإنّ تِرداد التمسك بالنظام الطائفي بالحجج الواهية السابقة ليس الا ذرائع لأهداف طائفية أخرى، لم تعد تنطلي على أحد، فضحتها الدعوات التي أطلقها بعضهم بأنه سيذهب إلى الكونفدرالية أو التقسيم اذا لم يحصل ما أراد، وهو خلاف ادّعاء العيش المشترك.
وشدد على أنه من المهم جداً أن نسمع أخيراً رفضاً لهذه الدعوات وتجاوزها من بعض القيادات المؤثّرة في البيئة التي تصدر عن بعض من ينتسب اليها أصحاب هذه الدعوات، وهو ما يعطي املا في ان الأمور باتت تتجه في مسار إيجابي على الصعيد الداخلي، الذي يجب أن يبتدأ بعودة المؤسسات الدستورية إلى وضعها الطبيعي، بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية قادر على التواصل مع جميع القوى السياسية الداخلية، ومع الدول العربية وعلى رأسها سوريا والعربية السعودية، ليتمكن لبنان من حل مشاكله الاقتصادية، وإيجاد حل للاخوة السوريين النازحين وعودتهم الآمنة الى بلدهم، على أن يتبع ذلك العمل على رسم خارطة زمنية معينة لاصلاح النظام السياسي، يدوم معه الاستقرار والتنمية، ويحافظ فيه على أوراق القوة، ومنها المقاومة التي تحفظ أمنه واستقراره، ويتمكن معها من الحفاظ على سيادته والدفاع عن أرضه في وجه ارهاب العدو الصهوني، على ان يعمل على إيجاد استراتيجية دفاعية تتبناها الحكومة القادمة، ومن ثمَّ الانتقال إلى عملية الاصلاح السياسي للنظام، وتبني نظام سياسي جديد قائم على أساس المواطنة، يخرج لبنان نهائياً من النظام الطائفي ويحقّق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، ويحفظ التنوع والتعدد.
واعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أنه لا شكّ أن للمسار الذي سلكته العلاقات العربية وبالاخص السعودية الإيرانية، وتالياً العلاقات العربية السورية، والسعودية السورية، تأثيره المهم في ذلك، وعلى مجمل الوضع العربي والاسلامي، وهي أهم عيدية وهبت لبلداننا في هذه الظروف الحساسة، وبالأخص بالنسبة إلى لبنان وشعبه الطيب والمكافح، الذي كان له الفضل الكبير في مواجهة العدو الاسرائيلي وكسر شوكته وهيبته، الذي هو الشر المطلق والسرطان الذي يجب اجتثاثه، فهو أصل المشكلات التي تعاني منها بلداننا، وأن يتمكن معها الشعب الفلسطيني من استعادة أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية، التي هي مقدسات الأمتين العربية والاسلامية، وقد أثبتت المواجهات الأخيرة لقوى المقاومة، ومنها المقاومة الفلسطينية عجز العدو الصهيوني عن المواجهة، وها هو يتخبّط في مشاكله الداخلية وانقساماته السياسية العميقة كنتيجة طبيعية لكيان قام على اساس الغصب والاحتلال والباطل.
أخبار لبنان
الخطيب
عيد الفطر
الفساد
انتخاب رئيس
التالي
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
بستاني للـ LBCI: لتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
0
حال الطقس
04:03
كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟
حال الطقس
04:03
كيف سيكون طقس weekend عيد الفطر؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:15
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
أخبار دولية
12:15
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
0
أخبار لبنان
11:38
قرار للمرتضى بإدراج متحف جامعة بيروت العربية على لائحة المتاحف الوطنية
أخبار لبنان
11:38
قرار للمرتضى بإدراج متحف جامعة بيروت العربية على لائحة المتاحف الوطنية
0
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
0
أمن وقضاء
11:07
تدابير سير في محلة بدارو لمدة 3 أيام
أمن وقضاء
11:07
تدابير سير في محلة بدارو لمدة 3 أيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لمدينة صيدا نكهة خاصة في رمضان وقبيل عيد الفطر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لمدينة صيدا نكهة خاصة في رمضان وقبيل عيد الفطر
0
اسرار
23:47
أسرار الصحف 21-04-2023
اسرار
23:47
أسرار الصحف 21-04-2023
0
أخبار لبنان
13:26
مهرجان الربيع إنطلق الليلة في جبيل
أخبار لبنان
13:26
مهرجان الربيع إنطلق الليلة في جبيل
0
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
أخبار لبنان
11:22
هزة أرضية في مدينة الهرمل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
07:47
كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
07:40
هكذا بدت الاحتفالات والصلوات في عيد الفطر في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
تقارير نشرة الاخبار
06:12
الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
0
أخبار لبنان
05:08
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
أخبار لبنان
05:08
الخطيب: ما كان للفاسدين أن يستمروا لولا سكوت الساكتين ورضى الراضين
0
أخبار دولية
04:37
وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
أخبار دولية
04:37
وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا "قوي وراسخ"
0
أخبار لبنان
02:59
شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج
أخبار لبنان
02:59
شيخ العقل في خطبة الفطر: لبنان دولة بِلا رئيس والعلاج يبدأ من الداخل قبل الاستعانة بالخارج
0
أخبار لبنان
01:57
الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج
أخبار لبنان
01:57
الشيخ عساف: للتوقف عن الاعتماد على الخارج
0
أخبار دولية
13:45
حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك
أخبار دولية
13:45
حتى الساعة.. أي لبناني لم يتعرّض في السودان للأذى جرّاء المعارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:27
واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين
خبر عاجل
15:27
واس: وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني جرى خلاله بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ومناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع الصين
2
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
آخر الأخبار
04:05
فريد البستاني للـ LBCI: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق وتساعدنا على دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رحيل الدكتور الياس سعادة طبيب القلب الرائد في الولايات المتحدة بعد حياة علمية وسياسية حافلة
4
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
أخبار لبنان
15:00
الخطيب: السبت هو أول أيام عيد الفطر والجمعة هو المتمم لشهر رمضان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل يهدف قرار إلزام المصارف بسقف للسحوبات وفق التعاميم ذات الصلة إلى المساواة بين المودعين؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سبيلمان يتسلم الهوية اللبنانية من وزير الداخلية
7
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
آخر الأخبار
04:08
فريد البستاني للـ LBCI: قانون تقدّم لحماية الودائع في المصارف ويجب درسه وتطويره واقراره وهذا سيعطي ثقة لمصارف جديدة تريد ان تفتح ابوابها في لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جمود رئاسي خرقه موقف فرنسي بارز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store