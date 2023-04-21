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ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال

أخبار لبنان
2023-04-21 | 08:20
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ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال
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ممثلو الادعاء الفرنسي أبلغوا سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال

كشفت وثائق مقدمة لمحكمة فرنسية اطلعت عليها "رويترز" أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفيّة لإخفاء ثروته.

ورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفيّة مزوّرة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السّلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرّر عقدها بفرنسا في 16 أيار.

ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية لسلامة وتسميته رسمياً بالمتّهم.

ورفض سلامة التعليق على مزاعم استخدامه وثائق مزورة. ونفى مراراً اتّهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلاً إنّه تحوّل إلى كبش فداء للمسؤولين عن الأزمة الماليّة التي تفجرت في لبنان عام 2019.

وقال محامي سلامة في وقت سابق من الشّهر الحالي إنّ موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 أيّار.

أخبار لبنان

ممثلو الادعاء الفرنسي

رياض سلامة

التزوير

غسل الأموال

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