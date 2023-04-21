إنقاذ مواطن من الغرق على شاطىء جبيل والبحث جار عن آخر

عملت عناصر الدفاع المدني في جبيل على إنقاذ المواطن ح.ح. من الغرق على شاطىء جبيل، وتم نقله الى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة، في حين لا يزال المواطن ب.ك مفقودا في المحلة ذاتها.



وقد حضرت فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني ومغاوير البحر للبحث عنه.