قرار للمرتضى بإدراج متحف جامعة بيروت العربية على لائحة المتاحف الوطنية

متحف جامعة بيروت العربية على لائحة المتاحف الوطنية



أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، قرارا قضى بموجبه بإدراج "متحف جامعة بيروت العربية" على لائحة المتاحف الوطنية.



وجاء قرار المرتضى بعد معاينته للمتحف وعلى أثر تلقيه تقريرا من لجنة هيئة المتاحف في وزارة الثقافة التي بينت ان المتحف يستوفي المعايير الدولية التي تؤهله ليكون مدرجا ضمن المتاحف الوطنية حيث يحتوي كتبا ومنشورات ومخطوطات نادرة ونفيسة.