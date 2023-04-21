"الخارجية" تعمل على إحصاء كافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان

وزارة الخارجية تتابع تنسيقها مع سفارتي لبنان في كل من الخرطوم والقاهرة والهيئة العليا للإغاثة لإحصاء كافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان



تتابع وزارة الخارجية والمغتربين تنسيقها مع سفارتي لبنان في كل من الخرطوم والقاهرة والهيئة العليا للإغاثة لإحصاء كافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان، فور توفر الظروف الأمنية واللوجستية الملائمة لذلك، علما" أن خطوط الإتصال والتعاون مفتوحة مع كافة الدول الصديقة، لا سيما فرنسا، لكي يتم إجلاء اللبنانيين في حال تقرر إعتماد خطط إجلاء للرعايا الأجانب.



وذلك في إطار التشاور والمواكبة المستمرة لأوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.