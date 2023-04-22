طقس ربيعي مستقرّ يسيطر على لبنان

يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقرّ ومعتدل ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا في الايام المقبلة.السبت:١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجةالاحد: مستقر غائم جزئيا بسحب عالية وتتراوح الحرارة بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سالاثنين: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س