حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن

غرّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، وقال "مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والاعمال المخلّة بالامن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة. فهذا أمرٌ بديهيّ ولا يجب أن يتطلّب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد!

كما أن المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة دون المرور بالمعابر الحدوديّة الرسمية. هذا القرار يحميه القانون الدولي وهو حقّ للبنان لحماية أرضه وشعبه".