حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن

مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والاعمال المخلّة بالامن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة.
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) April 22, 2023
مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والاعمال المخلّة بالامن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة.