عبدالله للـLBCI: المطلوب إنتاج تسوية لبنانية -لبنانية

شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على أن المطلوب إنتاج تسوية رئاسية لبنانية -لبنانية تستفيد من التطور الاقليمي المريح.وأشار، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أنه حتى اليوم وبحسب المعلومات لا معطيات حول أي شيء جديد بشأن تسوية داخلية ولم نلمس أي تجاوب جدي مع ما نسعى به لانضاج تسوية داخلية، معتبرا أن صوت العقل والحكمة غائب.وأكد عبدالله أن لا أحد يستطيع أن يفرض على اللبنانيين رئيسا، لافتا إلى أننا بحاجة إلى صداقة كل الدول لكن الاهم أننا بحاجة إلى توافق لبناني ورئيس ينتشلنا من العزلة.ورأى عضو اللقاء الديمقراطي أنه إذا فُرض علينا رئيس فلن نصل إلى مكان، وقال:" أعتقد أن السعودية لا تتدخل في الاسماء وتدعو إلى تسوية داخلية تحمي هوية لبنان".وشدد عبدالله أن اللقاء لن يتوقف عن المبادرة والالتزام بالمسؤولية الوطنية.