بيان من "الخارجية" الى اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه براً الى الحدود المصرية

بيان من وزارة الخارجية الى اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه براً الى الحدود المصرية



أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها، في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسؤوليتهم الشخصية براً الى الحدود المصرية، تأمل إيداع صور عن جوازات سفرهم الى سفارة لبنان في القاهرة على رقم الواتس آب التالي- القنصل إبراهيم شرارة:

٠٠٢٠١٢٢٠١١٣٢٢٢

+201220113222



ونصحت الوزارة بعدم إستعمال السيارات الخاصة للتوجه الى المراكز الحدودية، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصا" على أمنهم وسلامتهم.



كما أشارت الى أنه يطلب الى اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برا" تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها الى الاراضي المصرية التي يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الاذونات، علما" أن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلغها موافقة السلطات المصرية المختصة".