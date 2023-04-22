إرشادات زراعية من مؤسسة الأبحاث العلمية LARI

مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية: على المزارعين رش الأسمدة والأدوية اللازمة قبل الامطار



أفادت مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية Lari، في بيان، بأنه "يحتمل هطول أمطار متفرقة أيام الجمعة 28، السبت 29 والاحد 30 من الجاري، وعلى المزارعين رش الأسمدة والأدوية اللازمة قبل الامطار، كما يمكنهم رش مبيدات الاعشاب أو التعشيب اليدوي أو بالفرامة قبل الامطار".